Профилактическое мероприятие «Дети и транспорт» проводят транспортные полицейские Новороссийска

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В целях профилактики детского травматизма на объектах транспорта, предупреждения безнадзорности среди несовершеннолетних, пресечения правонарушений в период летних школьных каникул, сотрудники транспортной полиции Новороссийска проводят профилактическое мероприятие «Дети и транспорт».

Ежедневно силами полицейских группы по делам несовершеннолетних Новороссийского ЛО МВД России на транспорте будут организованы рейдовые мероприятия на территории железнодорожных вокзалов, станций, перегонах, а также в местах массового перехода железнодорожных путей в неустановленных для этого местах. Стражи порядка посетят и детские оздоровительные учреждения.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога – это не место для игр, а зона повышенной опасности. В период проведения летних каникул призывают родителей усилить контроль над проведением досуга несовершеннолетних детей.

Источник: https://xn--n1aicc3c.xn--b1aew.xn--p1ai/novosti/rubric/3716/