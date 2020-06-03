В каких городах какой «карантин»? Памятка для тех, кто собирается поехать в другой город

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Сейчас планирование поездок зачастую похоже на прохождение квеста. Нужно не только купить билеты и забронировать отель, но и помнить про ограничения, которые могут не совпадать в разных регионах.

Где-то может понадобиться самоизоляция, пропуск, где-то нужно носить маски и перчатки. Сервис путешествий Туту.ру составил памятку с советами и предупреждениями для тех, кто собирается поехать в другой город.

Изменения можно смотреть на <«Радаре надежды», специальном сайте для отслеживания авиарейсов и ситуации с карантинами и ограничениями в разных городах. Данные собираются нашими аналитиками вручную по всем выходящим новостям и официальным документам и постоянно обновляются. Или можно изучить нашу подборку, где сейчас действуют карантинные и ограничивающие меры в разных городах России.

Правила в нашей памятке, с одной стороны, простые:

Проверьте ограничения в своём городе. Возможно, понадобится сделать пропуск до аэропорта или вокзала. Если едете по личным делам, то выбирайте «поездку с иной целью».

Проверьте ограничения в месте, куда вы едете. Возможно, понадобится сделать пропуск и для перемещения по месту. Сама поездка не запрещена, но есть рекомендация воздержаться. Власти также иногда закрывают конкретные населённые пункты.

Купите билет на самолёт или поезд (лучше онлайн, конечно).

С действующими пропусками отправляйтесь на вокзал или в аэропорт и дальше по назначению.

Звучит просто, но, с другой стороны, подводных камней много. О них и поговорим.

Где смотреть, какие карантинные меры в разных регионах?

На нашем «Радаре Надежды» можно посмотреть базу всех регионов по ограничениям. Радар обновляется каждые два часа. У нас всё коротко и сжато. Альтернатива с большим количеством юридических деталей (если вы любите часами разбираться в документах)— Консультант.Плюс.

Если есть пропуска, то какие нужны? Предположим, вы едете в Сургут из Москвы:

Нужно получить пропуск по Москве и пропуск для Сургута. Причём в Москве надо минимум за 5 часов до поездки, и именно московский. Если вы едете в обратном направлении, то помните, что пропуска регионов больше не работают в Москве

А если я еду транзитом через какой-то город?

Если вы едете на поезде — старайтесь не выходить на вокзалах и остановках по дороге даже купить еды. Если выходите — всегда имейте при себе паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность), билеты и, в идеале, обоснование для поездки. Обоснованием для поездки может быть командировочное удостоверение, например. Причём его может и не быть, так как ТК РФ не предусмотрено обязанности составлять служебное задание и оформлять командировочное удостоверение. Важно, чтобы вы могли доказать, что это командировка, а не прогулка. Если вы едете без удостоверения, возьмите справку или документ в свободной форме, но с печатью компании.

Обратите внимание, что Роспотребнадзор рекомендовал работодателям ограничить направление сотрудников в командировки, но запрета нет (см. Письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)").

На машине: в некоторых регионах ограничен транзитный проезд автотранспорта через территорию населенных пунктов. В некоторых следовать транзитом без остановки по территории можно.

Если вы транзитный пассажир в Москве, то по факту вам может потребоваться пропуск даже чтобы перейти из одного выхода к другому через зал терминала. Но на практике конкретно в этой ситуации пропуск могут и не спросить. Тем не менее, лучше перестраховаться.

Так, сайт правительства Москвы говорит следующее: если вам нужно из Шереметьево добраться до Павелецкого вокзала, то возьмите пропуск за 5 часов минимум с целью «Разовая поездка в иных целях». Там понадобится госномер машины или номер электронной карты для проезда в транспорте. На такси номер не надо.

Иностранные транзиты через Москву (из-за границ РФ и дальше за пределы РФ) выполняются без пропуска, но и без возможности покинуть чистую зону терминала. Это по данным IATA, последнее обновление было 26 марта. Тем не менее, есть данные от 25 мая, что транзиты приостановлены.

Что с масками и перчатками?

Если в регионе нужно носить маску и перчатки — вы должны их носить. Обязательно возьмите с собой несколько масок и несколько пар перчаток. В разных городах действуют разные принципы: где-то достаточно только маски, где-то нужно маску и перчатки, где-то не подходят боксёрские перчатки, а где-то подходят. Где-то нужно носить в общественных местах, где-то на транспорте общего пользования, где-то в помещениях.

Рекомендуем придерживаться рекомендации Мосгорздрава про нитриловые и тканевые перчатки.

В общем случае носите везде, пока точно не разберётесь, — даже когда выходите из поезда или самолёта, потому что уже близко вас будет ждать полиция. Иногда с бесконтактным термометром.

Самое сложное — это если ношение масок нужно в общественных местах. Потому что мало кто может точно сказать, что такое общественное место. Например, улица не всегда является общественным местом. В целом, можно прибегнуть к такому лайфхаку: ориентироваться на запреты курения — где нельзя курить, там обычно общественное место. Но мы рекомендуем лишний раз не провоцировать полицию.

Если на месте карантин для приезжих, то что делать?

Проверьте, какие условия для прибывающих. Если вы решили поехать в другой город и посидеть там на карантине, то вас могут как поселить в обсерватор (и часто за ваш же счёт, фактически, в гостиницу), либо обязать не выходить из дома — это самоизоляция

адрес, где вы будете самоизолироваться.

«Я из Мин Вод. Сажают на самоизоляцию дома. 2 недели. Главное действительно адрес знать, где ты будешь эти 2 недели. Проверяют.»

Анна, чат Радара надежды

Всё очень часто меняется и неточно

Очень многое в городах зависит от фактической правоприменительной практики. Например, МВД или Росгвардия могут получить указание проверять каждого человека, а могут просто патрулировать и останавливать подозрительных. Есть моменты, когда нормы введены документально, но по факту применяются более свободные.

«1 мая я летела из Калининграда в Москву.... никто ни температуру не мерил...ничего абсолютно...ни одного человека в белых костюмах не увидела....»

Екатерина, чат Радара надежды

«Самоизоляция не снимали, но губернатор официально разрешил гулять, не собираясь толпами».

Personform, чат Радара надежды

В общем случае вам нужно иметь с собой документ (паспорт или другой удостоверяющий личность), билеты на всю поездку, пропуск (если он нужен), командировочное удостоверение или что-то ещё, что объясняет, почему вы в городе. Могут пригодиться также копии документов о недвижимости в собственности (если нет регистрации по нужному адресу в паспорте) или копии документов пожилых родственников (если вы приехали помогать им). Если вы едете в другую область на дачу — аналогично, например, копия свидетельства на дачу и так далее. Это не обязательно, но в большинстве случаев если сотрудник МВД понимает, что у вас есть уважительная причина находиться в этом месте, вероятность возникновения проблем или задержек резко уменьшается.

Повторимся, единых правил нет, и всё очень зависит от ситуации и толкования норм и административных актов конкретными сотрудниками, которые вас остановили. Постарайтесь не вступать в конфликт с ними, но на всякий случай сразу понимайте, куда и кому звонить в случае, если вас «заберут».

Источник: Туту.ру