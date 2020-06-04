Воронежского губернатора заблокировали в Instagram

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Аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева в Instagram заблокировали в первый день после его создания.

Кто-то отправил жалобу на аккаунт, что автор выдает себя за другого человека. Восстановить аккаунт пока не удалось, рассказал радио Sputnik анонимный источник в правительстве Воронежской области.

"Была отправлена жалоба в Instagram на аккаунт, как это обычно бывает. Якобы человек не тот, за кого себя выдает. Пока вопрос не решился. Мы написали в техподдержку Instagram, ждем ответа, вопрос решается. Сегодня было отправлено подтверждение, что аккаунт Александра Гусева. Но пока нам никто ничего не ответил. Ждем", – рассказал источник.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/