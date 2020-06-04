Очевидец раскрыл подробности крестного хода в Кирове

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В Кировской области начался Великорецкий крестный ход. Это один из крупнейших ежегодных крестных ходов России.

Власти и епархия призывали верующих не участвовать в шествии из-за пандемии коронавируса.

Корреспондент портала "Свойкировский" Евгений Демихов рассказал радио Sputnik о подробностях крестного хода.

"Начало крестного хода и новый формат подразумевает то, что официально не было дано разрешение на проведение крестного хода. Для паломников не организовывали места стоянок, места ночлега, жителей деревень, которые располагаются по пути следования хода, также предупредили, чтобы они не пускали людей на ночлег. Кроме того, иконку святителя Николая не будут нести вместе с паломниками, ее повезут на машине от Трифонова монастыря до села Великорецкого. В 7 утра в Трифоновом монастыре, когда началось богослужение, было не больше 100 человек. Позднее толпа начала разрастаться, люди все прибывали и прибывали. Некоторые говорят, что паломников можно исчислять тысячами", – рассказал Евгений Демихов.

Около Трифонова монастыря волонтеры раздавали маски, добавил очевидец. Однако большинство паломников отправились в путь без средств индивидуальной защиты.

"Ночевать люди будут частично в палатках, кто-то в машинах. Возможно, местные жители будут тайком пускать за какую-то плату", – отметил Евгений Демихов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/