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Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении Николая Платошкина

Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении Николая Платошкина по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации

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Категория: Новости / Общество

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Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении Николая Платошкина