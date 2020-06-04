Проведена пресс-конференция, посвященная административному давлению на бизнес в регионе

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Сегодня, 4 июня 2020 года, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорем Якимчиком провели пресс-конференцию, посвященную административному давлению на бизнес в регионе.

В своем выступлении прокурор края отметил, что в июне 2019 года впервые был опубликован «Индекс административного давления на бизнес», суть которого заключается в оценке уровня нагрузки деятельности контрольно-надзорных органов на бизнес в субъектах Российской Федерации, где Краснодарский край занял 52 позицию.

В связи с этим органами прокуратуры края дополнительно проанализированы вопросы соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимателей. В ходе проведенной во втором полугодии 2019 года проверки в данной сфере выявлено более 300 нарушений законодательства, для устранения которых внесено свыше 70 актов прокурорского реагирования, к административной ответственности привлечено 22 должностных лица органов контроля. Также совместно Уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае проведено заседание Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательства при прокуратуре края, на котором с участием руководства контролирующих органов и бизнес-сообщества выработан комплекс мер по снижению нагрузки на бизнес. Результаты совместной работы нашли своё отражение в Индексе 2020 года, в котором край занял 15 место.

В 2020 на фоне распространения коронавирусной инфекции Правительством Российской Федерации установлен особый порядок осуществления контрольной деятельности, которым определено, что в текущем году внеплановые проверки будут проводиться только по фактам угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также на основании заявлений о выдаче разрешений (лицензий). При этом все проверки как выездные, так и документарные по фактам угрозы причинения вреда, а также исполнения ранее выданных предписаний подлежат согласованию с органами прокуратуры.

Сергей Табельский подчеркнул, что плановые проверки в этом году будут проводиться только в отношении крупных предприятий, а также некоммерческих организаций со штатной численностью более 200 человек, имеющих присвоенную категорию чрезвычайно высокого и высокого рисков опасности.

В настоящее время органами прокуратуры края согласована отмена более 9 тысяч проверок, запланированных к проведению в текущем году.

В свою очередь, Игорь Якимчик отметил, что аппаратом уполномоченного разработаны рекомендации по корректировке деятельности контрольных органов, нацеленные на снижение давления на бизнес. Благодаря совместным усилиям Краснодарский край вошел в группу субъектов Российской Федерации с наименьшим уровнем административного давления.

Кроме того, участники пресс-конференции ответили на многочисленные вопросы журналистов, в том числе связанные с незаконным уголовным преследованием предпринимателей, особо отметив, что вопросы соблюдения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов и инвесторов находятся на постоянном контроле.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края