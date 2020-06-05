Эксперт рассказала, как родителям не нарваться на мошенников, отправляя детей в лагерь

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В сфере детского отдыха этим летом появится много мошенников.

Как выбрать безопасный лагерь для ребенка, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель Союза организаторов детского активного туризма (СОДАТ) Марина Грицун.

Один за другим лагеря по всей России принимают решение не открываться этим летом, потому что не могут обеспечить требуемые меры безопасности. На этом фоне появляются нелегальные лагеря, которые вводят родителей в заблуждение, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель СОДАТ Марина Грицун.

"Например, лагеря анонсируют, что могут работать с 1 июня, потому что у них якобы есть медицинская лицензия. Такие заявления вводят в заблуждение родителей, которые устали от того, что дети вынуждены находиться дома, поэтому они отправляют своих детей к незаконным предпринимателям", – сказала Марина Грицун.

Всегда нужно проверять реестр лагерей того региона, куда вы собираетесь отправить ребенка, предупредила эксперт.

"1 июня был обновлен реестр лагерей, которые могут работать этим летом. Все остальное – не лагерь, как бы они себя ни называли и какие бы договоры ни показывали. Если в реестре указан, например, санаторий, но нет названия лагеря, это незаконно. Это значит, что на базе санатория не может быть организован лагерь", – объяснила Марина Грицун.

Такие "лагеря" работают вне правового поля, а значит, за жизнь и здоровье вашего ребенка никто не несет официальной ответственности.

"Если организация не включена в реестр, там могут работать непроверенные люди – без медкнижек, с любым статусом судимости. Неизвестно, кто и как там будет готовить. Могут быть отравления, несчастные случаи, воздействия на психику ребенка", – заключила Марина Грицун.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/