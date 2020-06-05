В следственных изоляторах УФСИН России по Краснодарскому краю впервые за несколько лет полностью ликвидирован перелимит
Впервые за последние годы УФСИН России по Краснодарскому краю удалось добиться сокращения числа заключенных ниже предела наполняемости следственных изоляторов. Сейчас в них содержится 2556 арестованных при лимите в 2744 человек.
Снизить численность содержащихся в СИЗО Краснодарского края подозреваемых и обвиняемых удалось благодаря мероприятиям, которые региональный УФСИН систематически проводит совместно с органами следствия, прокуратуры и суда. Следователи органов внутренних дел и следственного комитета стали гораздо чаще по нетяжким статьям оставлять граждан под подпиской о невыезде, а суды активнее применять меру пресечения не связанную с заключением под стражу в СИЗО - в виде домашнего ареста, залога и ограничения определенных действий.
В Краснодарском крае функционирует три следственных изолятора - в городах Краснодар, Армавир и Новороссийск. Снижение нагрузки на них стало возможным, в том числе, и за счет строительства новых помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов при исправительных колониях и транзитно-пересыльных пунктов. Буквально в начале июня 2020 года в уголовно-исполнительной системе Краснодарского края были введены в эксплуатацию три новых ТТП при ИК-2,4,9 с лимитом наполнения в 200 человек.
Источник: http://www.23.fsin.su/press/