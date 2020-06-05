В следственных изоляторах УФСИН России по Краснодарскому краю впервые за несколько лет полностью ликвидирован перелимит

/Общество/

Впервые за последние годы УФСИН России по Краснодарскому краю удалось добиться сокращения числа заключенных ниже предела наполняемости следственных изоляторов. Сейчас в них содержится 2556 арестованных при лимите в 2744 человек.

Снизить численность содержащихся в СИЗО Краснодарского края подозреваемых и обвиняемых удалось благодаря мероприятиям, которые региональный УФСИН систематически проводит совместно с органами следствия, прокуратуры и суда. Следователи органов внутренних дел и следственного комитета стали гораздо чаще по нетяжким статьям оставлять граждан под подпиской о невыезде, а суды активнее применять меру пресечения не связанную с заключением под стражу в СИЗО - в виде домашнего ареста, залога и ограничения определенных действий.

В Краснодарском крае функционирует три следственных изолятора - в городах Краснодар, Армавир и Новороссийск. Снижение нагрузки на них стало возможным, в том числе, и за счет строительства новых помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов при исправительных колониях и транзитно-пересыльных пунктов. Буквально в начале июня 2020 года в уголовно-исполнительной системе Краснодарского края были введены в эксплуатацию три новых ТТП при ИК-2,4,9 с лимитом наполнения в 200 человек.

Источник: http://www.23.fsin.su/press/