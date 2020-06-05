По иску прокурора Щербиновского района судом на администрацию района возложена обязанность произвести ремонт детского сада

/Общество/

Прокуратура Щербиновского района по обращению граждан, принятых на выездном личном приеме прокурора в с. Глафировке, провела проверку соблюдения законодательства о дошкольном образовании и градостроительного законодательства.

Установлено, что дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» в данном населенном пункте требует капитального ремонта ввиду ненадлежащего технического состояния внутренних стен здания.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление, однако по результатам его рассмотрения ремонт здания не произведен, в связи с чем прокурор обратился в суд с исковым заявлением.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время на администрацию района возложена обязанность произвести ремонт здания детского сада.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/