По иску прокурора Щербиновского района судом на администрацию района возложена обязанность произвести ремонт детского сада
Прокуратура Щербиновского района по обращению граждан, принятых на выездном личном приеме прокурора в с. Глафировке, провела проверку соблюдения законодательства о дошкольном образовании и градостроительного законодательства.
Установлено, что дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» в данном населенном пункте требует капитального ремонта ввиду ненадлежащего технического состояния внутренних стен здания.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление, однако по результатам его рассмотрения ремонт здания не произведен, в связи с чем прокурор обратился в суд с исковым заявлением.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время на администрацию района возложена обязанность произвести ремонт здания детского сада.
Исполнение судебного решения поставлено на контроль.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/