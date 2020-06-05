"Его любил народ". Умер Михаил Кокшенов

/Общество/

Народный артист России Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Это по-настоящему печальная новость не только для меня, по-дружески, но и для всех наших зрителей, прокомментировал радио Sputnik кинодраматург, заслуженный деятель искусств России, председатель Комитета московских драматургов, профессор ВГИКа Аркадий Инин.

"Я мало знаю таких актеров, которых так любили зрители, простой народ. Это грустная, печальная история. Я сам только что об этом узнал, мне позвонила его жена, Наташа, сказала, что едет туда, где он был в реанимации, там ей скажут, когда и где будет прощание. Пока что вроде по-прежнему на панихиде разрешают всего 3-5 человек. Я знал о его болезни, следил за этим вот уже несколько месяцев. Мише то становилось лучше, то опять ухудшалось его состояние. Было время, когда он сам ходил, немного разговаривал по телефону. Несколько дней назад сказали, что он в реанимации, что надежды очень мало", – поделился Аркадий Инин.

Михаил Кокшенов получил известность благодаря фильмам "Женя, Женечка и "Катюша"", "Даурия", "Не может быть!", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Ширли-мырли". В 1983 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 2002-м — народного артиста России.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/