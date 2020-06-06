МЧС предупреждает...

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МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" города Новороссийска информирует, что по состоянию на 2 июня 2020 года на территории муниципального образования город Новороссийск зарегистрированы 132 пожара, на которых погибли 5 человек, получил травму 1 человек (в 2019 году - 141 пожар, погибло 5 человек, получили травмы 6 человек).

02 июня 2020 года произошло возгорание частного домовладения, расположенного в станице Раевская. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Причина пожара: короткое замыкание электропроводки. В результате пожара погибла женщина 1938 года рождения.

Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами. Берегите себя и свой кров от огня

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Телефон Единой дежурной диспетчерской службы города: (8617)61-08-01, 54-51-51, 051.

Источник: www.admnvrsk.ru