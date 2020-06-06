Богатейший миллиардер России потерял 1,5 млрд долларов после ЧП в Норильске

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4 июня состояние основного владельца ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина сократилось на 1,5 млрд долларов, сообщают данные счетчика Forbes Real Time, который отслеживает изменения состояний долларовых миллиардеров.

После сокращения состояние Потанина составляет 25 млрд долларов, что позволяет ему оставаться самым богатым бизнесменом в России. Падение связано с уменьшением стоимости акций «Норникеля» на 8%. Сейчас акции торгуются по 20 032 рубля за бумагу.

Вместе с тем за день Потанин вошел в тройку самых обедневших миллиардеров. Кроме него это китайский бизнесмен Цинь Иньлинь и владелец Facebook Марк Цукенберг.

Напомним, что 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, владельцем которой является дочернее предприятие «Норникеля» - «НТЭК», произошла авария, приведшая к загрязнению рек дизельным топливом. Всего вышло около 21 тысячи тонн топлива. Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам заняться расследованием ЧП, возбуждены четыре уголовных дела. Уже есть задержанный – начальник цеха ТЭЦ.

Источник: https://www.mk.ru/economics/