В Адыгее по-прежнему хотят свою СРО

/Общество/

Адыгейские парламентарии намерены реанимировать застрявший в Госдуме законопроект об изменении правил перехода стройкомпаний из одной СРО в другую, если эта «другая» создаётся в регионе, где ранее не было ни одной саморегулируемой организации.

Актуальность вопроса в диалоге с депутатом Госдумы Владимиром Синяговским подтвердил на днях представитель Республики Адыгея в Администрации Краснодарского края Нальбий Гатагу.

Напомним, что в Адыгее озабочены отсутствием в регионе строительной СРО, но создавать её на невыгодных для строителей условиях не хотят: при переходе в региональную СРО стройкомпании будут вынуждены сформировать её компфонды – т.е. ещё раз понести существенные расходы на взносах. К тому же в Градкодексе установлен годовой мораторий на вступление в новую СРО, если прежнюю СРО её член решит покинуть добровольно. Внесённый в Госдуму законопроект устанавливает особые условия для перехода строителей во впервые созданную региональную СРО – с отменой годового моратория на новое членство и обязанностью прежней СРО в течение 7 дней перечислить вслед уходящему члену его взнос в компфонд.

Отметим, что после негативного отзыва правительства профильный комитет Госдумы (по транспорту и строительству) собирался данный законопроект отклонить. По словам Владимира Синяговского (он, кстати, является членом упомянутого комитета), документ рассматривался на заседании комитета, но Минстрой предложил его доработать. Уточним, что Минстрой предложил собственную версию данной законодательной инициативы, но пандемия коронавируса подзадержала её дальнейшую реализацию.

В общем, депутат Синяговский обещал посодействовать в продвижении данной темы и в кратчайшие сроки её урегулировать.

Источник: http://sroportal.ru/news/regional/v-adygee-po-prezhnemu-xotyat-svoyu-sro/