Владимир Синяговский о мерах социальной поддержки граждан и семей с детьми

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В связи с пандемией и ухудшением финансового состояния тысяч семей социальная поддержка граждан РФ стала еще более актуальной. Особенно это касается малообеспеченных лиц, нуждающихся в деньгах из-за отсутствия или потери работы.

1 марта 2020 года Президент РФ подписал закон, по которому в действующие правила внесено ряд изменений, направленных на дополнительное материальное обеспечение.

При рождении или усыновлении ребенка после 01.01.2020 года семья получает выплату размером 466,6 т. р. При появлении второго ребенка (если 1-й появился до или после 2020-го) составляет 616 т. р. Аналогичная сумма выплачивается при появлении 3-го ребенка.

В течение трех месяцев доктора, которые лечат больных коронавирусом, каждый месяц из бюджета будут получать до 80 т. р, врачи скорой — 50 т. р, а водители и фельдшеры — 25 т. р.

Для докторов расширяется список гарантий по страховке, как и для военных. В выступлении Президент РФ подробностей этих нововведений не раскрыл. Подробные пояснения ожидаются в ближайшее время.

Заработает государственная поддержка граждан, оставшихся без работы. Такие люди получат три пособия по безработице. На момент принятия решения эта сумма составляет 12,1 т. р.

Внимание уделяется категории граждан, имеющих кредиты или ипотеку. Для них предусматриваются кредитные каникулы или иные льготы. Каждый банк принимает индивидуальные меры по помощи населению. Большинство финансовых учреждений идет на предоставление кредитных каникул на срок от трех до шести месяцев. Основанием является заявление и снижение дохода более, чем на 30%.

В период с апреля по июнь семьи с несовершеннолетним ребенком дополнительно получат по 3 т. р. ежемесячно. Господдержка действует в том случае, если мать и отец остались без работы.

По новым правилам пособие по безработице можно оформить удаленно. Размер выплат осуществляется по верхней планке — 12,1 т. р.

7 апреля 2020 года Путин В. В. подписал еще один указ, предусматривающий помощь гражданам, имеющим право на получение маткапитала. Эта мера соц поддержки предусматривает ежемесячную выплату 5 т. р. на каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста. Выплата положена семьям, у которых право на получение материнского капитала появилось до 01.08.2020 года. Воспользоваться такой возможностью необходимо до 01.10.2020-го.

Также 2 апреля 2020 года премьер-министр РФ подписал Постановление. В нем указано, что процесс получения маткапитала упрощается. Если раньше на оформление уходило не менее десяти дней, сейчас эта работа будет занимать всего пять суток. Дополнительное появилась опция, позволяющая использовать материнский капитала для возведения и реконструкции домов на садовом участке. Кроме того, анонсированы изменения для семей, имеющих детей от трех до семи лет, если прибыль на члена семьи не превышает прожиточного минимума.

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский в свою очередь считает что правительство РФ делает все возможное для защиты населения и отдельных категорий граждан. Особое внимание уделяется семьям с детьми и иным категориям россиян, которые в текущих условиях не справляются со сложившейся ситуацией из-за финансовых трудностей. Одной из причин изменений в 2020 году стал коронавирус, из-за которого многие люди остались без работы и финансового обеспечения.