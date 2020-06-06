Депутат Госдумы Владимир Синяговский провел онлайн-прием граждан в рамках которого, ответил на вопросы жителей и взял под личный контроль обращения граждан

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Депутат фракции Единая Россия Владимир Синяговский 3 июня провел приеме граждан.

Депутат с избирателями общался в режиме видеоконференции через интернет-ресурс. Связь из Новороссийска была установлена с городами: Краснодар, Геленджик и Горячий ключ.

В ходе приема депутат выслушал обращение представителя республики Адыгеи при администрации Краснодарского края Гатагу Нальбия Нуховича, обсудил волнующие населения вопросы с главным редакторам газеты г. Геленджика «Прибой» и редактором газеты г. Горячий ключ «Горячий ключ», а также обращение избирателей, проживающих в районе горы Великой города Новороссийска.

Нальбий Нухович в своем обращении предложил рассмотреть внесение изменений в Градостроительном Кодексе и ФЗ от 29.12.2004 г. № 191 ФЗ «О введение в действие Градостроительного Кодекса РФ», которые будут направлены на устранение пробела в законодательстве в части регулировании перехода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во вновь создаваемых саморегулируемых организациях на территории субъекта РФ, в котором ранее отсутствовали зарегистрированные СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Незамедлительно были даны поручения разработать алгоритм действий по возможному внесению изменений.

Насущным вопросом жителей района горы Великая является газификации улицы.

Данный вопрос на контроле, работы по газификации данного участка ведутся – прокомментировал Владимир Синяговский.

На сегодняшний день управление строительства администрации Новороссийска заключило контракт с ООО «АДМ-Проект» на выполнение проектно-изыскательных работ по данному объекту, работы выполнены. Однако в ходе выполнения работ возникла необходимость корректировки схемы газоснабжения в связи с

невозможностью прохождения газопровода по землям лесного фонда. Ориентировочный срок внесения корректировок третий квартал 2020г., после этого проект будет направлен в ГАУ КК «Краснодарский-госэкспертиза» для проведения государственной экспертизы. Реализация данного проекта планируется в 2021г.

Владимир Ильич внимательно выслушал все обращения, дал поручения помощникам по сопровождению и содействию в решении проблем.