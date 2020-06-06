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Владимир Синяговский: Именно ваше отношение к делу во многом определяют социальное благополучие жителей Кубани!
Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский поздравил своих земляков с профессиональным праздником.
"Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника!
В наше непростое время только самые неравнодушные люди выбирают делом своей жизни эту благородную профессию по велению сердца. От уровня вашей квалификации и компетентности зависит своевременность получения жителями льгот и социальных гарантий, качество и доступность социального обслуживания.
Ваша работа требует большой отдачи, выдержки, моральных и физических усилий, способности разделить чужую боль.
Именно ваше отношение к делу во многом определяют социальное благополучие жителей Кубани!
От всей души желаю каждому из вас здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, радости и счастья вашему дому!
Мира и добра!"