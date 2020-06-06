Владимир Синяговский: Именно ваше отношение к делу во многом определяют социальное благополучие жителей Кубани!

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Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский поздравил своих земляков с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника!

В наше непростое время только самые неравнодушные люди выбирают делом своей жизни эту благородную профессию по велению сердца. От уровня вашей квалификации и компетентности зависит своевременность получения жителями льгот и социальных гарантий, качество и доступность социального обслуживания.

Ваша работа требует большой отдачи, выдержки, моральных и физических усилий, способности разделить чужую боль.

Именно ваше отношение к делу во многом определяют социальное благополучие жителей Кубани!

От всей души желаю каждому из вас здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, радости и счастья вашему дому!

Мира и добра!"