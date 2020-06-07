Владимир Синяговский: Газета, которой доверяют и любят, так же важна, как хлеб и лекарства

/Общество/

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский помогает членам общества инвалидов «Черноморье» Туапсинского района в подписке на районную газету.

«Я прекрасно понимаю, как важно для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы почтальон приносил им газету в дом, – говорит депутат Госдумы Владимир Синяговский. – Это значит – иметь полную и достоверную информацию обо всем, что происходит в городе, районе, поселке, о решениях властей, людях, событиях. Тем более это важно во время вынужденной самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Ветераны говорят, что газета им нужна как воздух, как хлеб и лекарства».

Не секрет, что многие пожилые люди так и не привыкли узнавать новости из гаджетов, и по телевизору местные события, сюжеты из родного села показывают не часто. Поэтому именно газета остается их верным спутником, собеседником и другом. А во время изоляции живое печатное слово – как добрая весть, что ты не один, привет с «большой земли».

«Туапсинские вести» – газета, которой в мае этого года исполнилось 100 лет, и это не просто СМИ, которому верят и которую читают многие годы, – рассказывает председатель районного общества инвалидов «Черноморье» Татьяна Шкуро.— Это часть истории Туапсинского района и наших судеб. Она писала о нас, о наших родителях и детях, в ней мы находим всю нужную информацию. Только вот выкроить деньги на подписку газеты с доставкой в почтовый ящик могут не все»

Общество инвалидов «Черноморье» обратилось с просьбой о помощи к своему депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому. И он нашел возможность оплатить подписку для людей с ограниченными возможностями здоровья на «Туапсинские вести» в 1 полугодии 2020 года. А сегодня – и продлить ее на 2 полугодие 2020 года.

Туапсинское районное общество инвалидов «Черноморье», которое объединяет около пятисот человек, благодарит Владимира Синяговского и от всей души желает ему здоровья и успехов в его трудной и такой важной для людей депутатской работе.

Источник: https://tuapsevesti.ru/archives/62841/