Владимир Синяговский: Реализация национальных проектов - наша общая задача...

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел рабочую встречу с главой города-героя Новороссийска Игорем Дяченко. На встрече обсуждались актуальные вопросы реализации национальных проектов на территории муниципального образования.

Игоря Дяченко рассказал о ходе работ по реконструкции дорог федерального значения. "Несмотря на карантин, работы ведутся по графику, утвержденному дорожной картой. Надзор осуществляют специалисты служб края и города, а также общественность," - проинформировал депутата глава администрации.

Депутат отметил, что Росавтодор выполняет работы качественно на всех объектах в Краснодарском крае.

Было решено продолжить взаимодействие по включению объектов Новороссийска в бюджет 2021 года, формирование которого уже начался в Правительстве.