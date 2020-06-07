Региональная неделя наполнена встречами в округе

/Общество/

5 июня состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы России Владимира Синяговского с главным редактором газеты "Горячий ключ" Светланой Трофименко.

В разговора обсудили актуальные вопросы, которые читатели пишут в редакцию газеты. Вызывает тревогу вбросы информации в интернет о том, что возможно до 40% школ будут закрыты и переведены на дистанционное обучение. Депутат поспешил успокоить жителей Горячего ключа. "И Министр просвещения России, и Правительство РФ, а на днях и Президент страны Владимир Путин заявили, что этого не будет. С первого сентября все образовательные учреждения начнут свою работу в обычном режиме. Но конечно, с учетом требования Роспотребнадзора по соблюдению санитарных правил." - рассказал Владимир Синяговский.

Также были подняты проблемы снабжения лекарствами онкобольных в лечебных учреждениях Горячего ключа, благоустройства территории у озер в центре города, качества услуг ресурсных предприятий. По всем вопросам депутат направит запросы в краевую и местную администрации для того, чтобы помочь сделать жизнь в Горячем ключе комфортнее.

Главный редактор в ходе беседы поблагодарила депутата за организацию подписки ветеранов города-курорта на второе полугодие 2020 года. "На протяжении уже 4 лет более 100 ветеранов Горячего ключа имеют возможность узнавать последние новости со страницы местной газеты, благодаря депутату Госдумы," - отметила Светлана Трофименко.