Встреча в местном отделении партии

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Депутат Госдумы, член фракции партии "Единая Россия" Владимир Синяговский обсудил итоги проведения праймериз в Новороссийском местном отделении партии.

"Накануне проведения выборов в городскую думу Новороссийска провели рейтинговое голосования для определения кандидатур для выдвижения от местного отделения партии. Выборы состоятся в сентябре. Подготовка идет по всем 35 избирательным округа. В праймериз приняли участие активисты и сторонники партии," - поделился заместитель секретаря местного отделения Николай Борщ.

Депутат Госдумы в ходе встречи отметил, что наша первостепенная задача создать условия для безопасного участия жителей Новороссийска в голосовании за поправки в Конституцию страны 1 июля, а также в единый день голосования. Должны быть соблюдены все требования Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии, чтобы свободное волеизъявление народа было обеспечено.