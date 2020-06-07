Поддержка малого бизнеса курортной сферы в центре внимания всех уровней власти
Депутатский запрос направлен в председателю комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александру Джеусу.
В нем депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский обращает внимание краевых коллег на проблемы малого бизнеса в области курортно-гостиничной отрасли на Черноморском побережье. Предложения по мерам государственной поддержки сформулированы депутатом совместно с председателем городской думы Михаилом Димитриевым, председателем торгово-промышленной палатой Геленджика и предпринимателями города-курорта.
Также свои предложения Владимир Синяговский направил в профильный комитет Госдумы для подготовки оправок в Федеральное законодательство.