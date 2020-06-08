Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи об инсульте артиста

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Российский актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован с инсультом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Пресс-секретарь Армена Джигарханяна отказался от комментариев.

Пианистка, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала радио Sputnik, что сама узнала об инсульте артиста от СМИ.

"Мне, к сожалению, о нем третий год ничего не известно. Это очень тяжело, но будем надеяться, что у него организм столько лет справляется с болезнями, и тут справится. После второго инсульта десять лет назад он еле поднялся и встал… Будем надеяться", – сказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/