/Общество/

Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи об инсульте артиста

Российский актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован с инсультом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Пресс-секретарь Армена Джигарханяна отказался от комментариев.

Пианистка, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала радио Sputnik, что сама узнала об инсульте артиста от СМИ.

"Мне, к сожалению, о нем третий год ничего не известно. Это очень тяжело, но будем надеяться, что у него организм столько лет справляется с болезнями, и тут справится. После второго инсульта десять лет назад он еле поднялся и встал… Будем надеяться", – сказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

"Врач стал работником конвейера". В профсоюзе оценили нормы приема

В Новгороде найдены первые 5 берестяных грамот сезона 2020, остатки башни и крепостной стены

Благодаря вмешательству прокуратура Приморско-Ахтарского района инвалид получил возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием

Банк ДОМ.РФ оформил первые ипотечные кредиты в рамках программы поддержки медицинских работников

Рынок ипотеки в мае вернулся к росту