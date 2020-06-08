Благодаря вмешательству прокуратура Приморско-Ахтарского района инвалид получил возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием

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Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела проверку по обращению местного жителя, который ранее пострадал при дорожно-транспортном происшествии, в результате которого ему причинен тяжкий вред здоровью, а в последствие установлена группа инвалидности.

С момента совершения ДТП заявителем производились расходы, связанные с лечением: приобретение медикаментов, оплата медицинского обследования и лечения.

По данному факту прокурор района обратился с иском в суд к виновнику ДТП с требованием возмещения денежных средств, затраченных потерпевшим на указанные цели.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик признал иск прокурора, перечислив денежные средства на счет потерпевшего.

Таким образом, права инвалида на возмещение вреда, причиненного здоровью, восстановлены в полном объеме.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/