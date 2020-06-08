Прокуратура г. Армавира выявила нарушения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления

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Прокуратура города Армавира провела проверку в деятельности администрации муниципального образования город Армавир, в ходе которой выявила нарушения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

Установлено, что на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир отсутствовала информация о результатах проверок, проведенных органами контроля и надзора в органе местного самоуправления.

Выявленные нарушения были отражены в представлении, внесенном в адрес главы муниципального образования город Армавир.

Кроме того, прокуратура г. Армавира в отношении должностных лиц, неразместивших указанную информацию, возбудила 3 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети «Интернет»).

В настоящее время дела рассмотрены, виновные лица привлечены к административной ответственности, назначены наказания в виде штрафов.

В результате принятых прокуратурой города мер нарушения устранены, необходимая информация размещена на сайте.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru