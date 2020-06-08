В Новороссийске семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, получат по 5 тысяч рублей

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По решению главы муниципального образования город Новороссийск И.А.Дяченко семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), получат единовременные выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка (за исключением семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных (коррекционных) организациях Краснодарского края, выплата которым предоставляется за счет средств краевого бюджета).

Прием документов начинается 8 июня 2020 года.

Право на получение единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ребенка-инвалида), имеет один из родителей (усыновитель, опекун, (попечитель), гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в городе Новороссийске.

Чтобы получить помощь, родитель или законный представитель ребенка должен предоставить заявление о выплате единовременной материальной помощи с указанием способа ее получения (в случае перечисления указать реквизиты счета); копии свидетельства о рождении ребенка; документа, удостоверяющего личность заявителя; действующего в период обучения заключения психолого-медико-педагогической комиссии или справки об инвалидности.

Для опекунов и приемных родителей нужно также предоставить заверенную копию решения уполномоченного органа об усыновлении, опеке либо копию документа или договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.

Родитель должен обратиться с заявлением не позднее 01 июля 2020 года.

Документы принимают образовательные организации города (дошкольные и школьные учреждения), которые посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды).

Если ребенок не посещает школу или детский сад, то документы можно сдать в администрации внутригородских районов по месту жительства.

Получить консультации или задать вопрос можно по следующим телефонам:

Управление образования – 64-57-07

Администрация Центрального внутригородского района - 64-54-67

Администрация Южного внутригородского района - 22-07-15

Администрация Приморского внутригородского района - 26-30-56

Администрация Восточного внутригородского района - 26-56-35

Администрация Новороссийского внутригородского района -76-40-79

МКУ «Территориальное управление

по взаимодействию администрации города с населением» - 30-20-83, 30-20-84

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска