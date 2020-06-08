Почему стоит периодически проверять штрафы ГИБДД?
За нарушение правил дорожного движения предусмотрены различные меры наказания – предупреждение, штраф, лишение водительского удостоверения.
За большинство нарушений предусмотрены штрафные санкции. Если автовладелец не вноси своевременно платеж, то в качестве меры взыскания в его отношении может применяться даже арест. Чтобы исключить подобные санкции, стоит периодически проверять наличие штрафов. Сделать этого сегодня можно в удобное время через интернет. Проверка не займет много времени, но позволит получить доступ к актуальным сведениям. Регулярная проверка на официальном сайте – гарантия безопасности.
Проверить штрафы ГИБДД стоит по ряду причин, поэтому не стоит пренебрегать этой возможностью:
- возможность оплатить штраф с 50% скидкой;
- исключение преследования со стороны судебных приставов;
- своевременно обнаружить автомобиль-двойник.
Вовремя уплаченный штраф – экономия денег. На законодательном уровне предусмотрен срок в 20 дней. В течение этого срока можно погасить половину от суммы общей задолженности. Оставшаяся половина списывается автоматически. При своевременной уплате штрафов вы также избежите встречи с судебными приставами. Они могут использовать разные меры взыскания долга:
- списание средств с банковских счетов и карт;
- наложение ареста на транспортное средство;
- вынесение запрета на выезд за границу;
- дополнительная уплата исполнительного сбора.
Еще один интересный факт – можно выявить машину-двойник. Если вы попали в подобную ситуацию, то нужно сразу обращаться в суд, чтобы доказать непричастность в правонарушении. Как видите, плюсов от периодической проверки штрафов много. Если на вас зарегистрировано транспортное средство, то не пренебрегайте этой возможностью.