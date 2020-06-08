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Почему стоит периодически проверять штрафы ГИБДД?

За нарушение правил дорожного движения предусмотрены различные меры наказания – предупреждение, штраф, лишение водительского удостоверения.

За большинство нарушений предусмотрены штрафные санкции. Если автовладелец не вноси своевременно платеж, то в качестве меры взыскания в его отношении может применяться даже арест. Чтобы исключить подобные санкции, стоит периодически проверять наличие штрафов. Сделать этого сегодня можно в удобное время через интернет. Проверка не займет много времени, но позволит получить доступ к актуальным сведениям. Регулярная проверка на официальном сайте – гарантия безопасности.

Проверить штрафы ГИБДД стоит по ряду причин, поэтому не стоит пренебрегать этой возможностью:

  • возможность оплатить штраф с 50% скидкой;
  • исключение преследования со стороны судебных приставов;
  • своевременно обнаружить автомобиль-двойник.

Вовремя уплаченный штраф – экономия денег. На законодательном уровне предусмотрен срок в 20 дней. В течение этого срока можно погасить половину от суммы общей задолженности. Оставшаяся половина списывается автоматически. При своевременной уплате штрафов вы также избежите встречи с судебными приставами. Они могут использовать разные меры взыскания долга:

  • списание средств с банковских счетов и карт;
  • наложение ареста на транспортное средство;
  • вынесение запрета на выезд за границу;
  • дополнительная уплата исполнительного сбора.

Еще один интересный факт – можно выявить машину-двойник. Если вы попали в подобную ситуацию, то нужно сразу обращаться в суд, чтобы доказать непричастность в правонарушении. Как видите, плюсов от периодической проверки штрафов много. Если на вас зарегистрировано транспортное средство, то не пренебрегайте этой возможностью.

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Категория: Новости / Общество

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