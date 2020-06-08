Мутко назвал регионы-лидеры по выдаче льготной ипотеки

/Общество/

По данным ДОМ.РФ, в пятерку регионов-лидеров по выдаче льготной ипотеки под 6,5% входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Тюменская область.

. Всего на сегодняшний день банки выдали больше 30,7 тысячи кредитов на 77,2 млрд рублей.

«Программа льготной ипотеки под 6,5% сейчас является одним из основных драйвером роста рынка строительства жилья и ипотеки. Она призвана поддержать как отрасль, так и граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Банки начали выдавать кредиты по субсидированной ставке еще до распределения лимитов на участие в программе. Мы это сделаем, согласно постановлению, до 30 июня. Бесспорным лидером по выдаче стала Москва – больше 4 тысяч кредитов, Санкт-Петербург – 3,5 тысячи, Подмосковье – 2,3 тысячи. В Краснодарском крае заемщики получили 1,7 тысячи кредитов, в Тюменской области – 1,2 тысячи», - привел данные гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По его словам, также больше тысячи ипотечных кредитов выдано в Ростовской и Свердловской областях – проведено больше 1,1 тысячи сделок по ипотеке.

Всего российские банки приняли 145,3 тысячи заявлений от граждан на оформление ипотечных кредитов по льготной ставке, одобрено уже 98,9 тысячи заявлений.

Напомним, что программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению Президента В.В. Путина и заработала 20 апреля этого года. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. При этом в национальном проекте «Жилье и городская среда» стоит задача по увеличению доступности жилья и улучшению жилищных условий порядка 5 млн семей ежегодно.

Заявки на лимиты в программе подали 57 банков на 1 052 млрд рублей и 2 некредитные организации на 0,2 млрд рублей. До 30 июня уже будут распределены лимиты в рамках программы. Распределение будет произведено пропорционально поданным заявкам.

Получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 млн рублей – в других регионах России. Первоначальный взнос – от 20%.

Источник: ДОМ.РФ