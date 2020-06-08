Особо охраняемая природная территория местного значения «Южные пруды»

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20 декабря 2016 года решением Городской Думы муниципального образования г. Новороссийск № 128 создана особо охраняемая природная территория местного значения муниципального образования город Новороссийск природная рекреационная зона «Южные пруды», общей площадью 69207 кв. м. утверждено положение об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город Новороссийск, и режим её особой охраны.

Ландшафт территории ООПТ имеет искусственное происхождение, здесь расположены два искусственных водоема, которые подпитывает ручей, пересекающий территорию с юго-запада на северо-восток, воды которого сбрасываются через шлюз, расположенный в северо-восточной части северного пруда. Также водоемы частично подпитывают грунтовые воды (верховодка), и поверхностный сток, в период выпадения атмосферных осадков.

На территории граничащей с «Южным рынком» и гаражами по ул. Вербовая небольшой по площади природный лесной массив, где на более сухих участках представлены: дуб скальный, граб восточный, кизил южный и мужской, клен полевой, слива домашняя, яблоня восточная; на более влажных участках: ясень обыкновенный, вяз шершавый, осина, лещина обыкновенная, бересклет и др; на переувлажненных участках растет Белоцветник летний, занесенный в Красную книгу России (2008) и Красную книгу Краснодарского края (2007).

Южная часть территории имеет неровный рельеф, склоны северо-западной и северной экспозиции пологие, заросшие травянистой растительностью, местами кустарниковыми сообществами из терна и держи-дерева, и низкими деревьями дуба скального, боярышника однопестичного и сливы домашней. На мелкощебнистых участках отмечается растительность, характерная для каменистых степей, здесь представлены: типчак, тонконог, житняк жестколистный, тимьян, Пажитник меловой (включенный в Красную книгу Краснодарского края), солонечник обыкновенный и др. виды.

Основным компонентом растительности прудов является тростник, также здесь отмечены различные рогозы, камыши, реже дербенник и алтей туринский. В северном пруду на поверхности воды в отдельные годы значительно развивается Водяной орех – Чилим, включенный в Красную книгу Краснодарского края. Постоянно в водоеме обитает Болотная черепаха, черноморская популяция которой, включена в Красную книгу Краснодарского края. В течение года на пруду отмечаются представители водоплавающей орнитофауны: утки-кряквы, лебеди шипуны, лысухи.

Те, кому интересно подробнее узнать - почему именно эта территория признана особо охраняемой, и в чем ее уникальность, могут ознакомиться с флорой и фауной ООПТ «Южные пруды» на официальном сайте администрации города ( https://admnvrsk.ru/ ), где в

рамках реализации муниципального проекта «Путеводитель по ООПТ местного значения» отделом экологической безопасности уже создан информационный раздел о каждой особо охраняемой природной территории местного значения, а таких у нас три: Прилагунье, Пионерская роща и Южные пруды.

В этом разделе можно найти всю информацию об ООПТ, от нормативно - правовой до описания флоры и фауны. На сегодняшний день наполнение разделов не завершено, пока только внесена информация о краснокнижных обитателях местных ООПТ, но именно из-за них эти территории и получили статус особо охраняемых.