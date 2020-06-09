Юрист: судьбу Ефремова решат деньги и родственники погибшего

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До ужесточения правил Ефремов мог откупиться от наказания за пьяное ДТП, но теперь так не выйдет. Он получит срок, размер которого будет зависеть от компенсации и мнения родственников погибшего, рассказал радио Sputnik автоюрист Сергей Радько.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы вечером в понедельник. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Как сообщают РИА Новости, водитель фургона скончался в больнице.

Наказание за подобного рода пьяные ДТП было ужесточено год назад. По нынешним правилам Ефремову может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. Вариант, что он откупится от родственников погибших, не сработает, рассказал автоюрист Сергей Радько.

"Наказание будет зависеть от поведения самого виновного, то есть, признается он или нет, какую сумму компенсации предложит. Варианта с примирением сторон тут нет. В связи с поднятием срока это преступление относится к категории тяжких, по ним примирение не предусмотрено. Возможно смягчение приговора, но полное прекращение невозможно. До усиления наказания были случаи, что пьяные виновники выплачивали семье погибшего компенсацию, и дело прекращалось, но сейчас закон этого не допускает", - рассказал юрист.

Михаил Ефремов уже признал свою вину за смертельное ДТП.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/