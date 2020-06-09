Приглашаем новороссийцев выбрать лучший конкурсный проект по предоставлению бюджета для граждан в 2020 году

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<На сайте Министерства финансов Краснодарского края проводится голосование за лучший конкурсный проект по предоставлению бюджета для граждан в 2020 году.

Для получения возможности проголосовать за представленные конкурсные заявки необходимо пройти по ссылке: https://minfinkubani.ru/budget_citizens/konkurs2020/index.php .

Голосование проводится до 12:00 часов 15 июня 2020 года.

В этом году администрацией Новороссийска представлены на конкурс сразу шесть проектов. За них сейчас ведется активное голосование.

Наибольшее число голосов пока набирает проект новороссийской администрации Реализация национальных проектов на территории Новороссийска в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту "Бюджет для граждан"». Он зарегистрирован под номером 31.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» в номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» представил Проект инициативного бюджета по отрасли ЖКХ муниципального образования г.Новороссийск. В таблице конкурсных проектов его можно найти под номером 28.

Проект Основные направления бюджетной деятельности отрасли "Образование" управления образования Новороссийска в номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» представлен на голосование под номером 29.

Под номером 30 – проект Основные направления бюджетной деятельности отрасли «Молодежная политика» на 2020 год отдела по делам молодежи администрации Новороссийска в номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан».

Под номером 33 – проект Бюджет для граждан по проекту бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов финансового управления администрации города в номинации «Бюджет и национальные проекты».

Национальный проект БКАД управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Новороссийска представлен в номинации «Бюджет и национальные проекты» под номером 35.