Автокредиты стали проблемой? Экономист оценила масштаб

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В России возросло количество неплательщиков по автокредитам. Насколько их много, и что таким людям стоит предпринять, рассказала в интервью радио Sputnik директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Гузелия Имаева.

Доля не погашенных в срок автокредитов в апреле достигла 9,4%. Это максимальная цифра за три прошедших года, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ. По информации издания, существенный рост неплательщиков связан с пандемией коронавируса и экономическими трудностями, которые последовали за этим.

Как много людей имеет автокредиты, а также, почему именно они стали проблемой, объяснила Гузелия Имаева.

"По нашим оценкам, фактически каждый второй взрослый россиянин имеет в своем портфеле финансовых инструментов - кредиты разной формы. Сегодня фактически все заемщики, так или иначе, сталкиваются со сложностями. Это касается и автокредитования в том числе, поскольку это долгосрочные кредиты и, с точки зрения нагрузки на семейный бюджет, — это самые серьезные издержки", - рассказала директор НАФИ.

Одной из причин роста несвоевременных платежей является тот факт, что получить кредитные каникулы на автокредит сложнее всего, обратила внимание Гузелия Имаева.

"Одна из мер поддержки этой группы населения — это кредитные каникулы. Мы понимаем, что по параметрам кредитных каникул не все подпадают под них, в таком случае заемщикам нужно активно вести переговоры со своей финансовой организацией. Нужно добиваться рефинансирования или реструктурирования своих долгов, чтобы безболезненно пройти этот период", - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Россияне, у которых возникли финансовые трудности во время пандемии коронавируса COVID-19, могут рассчитывать на получение кредитных каникул. Этот финансовый инструмент позволяет отложить платежи и начисление пени по кредиту до более благоприятных времен.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/