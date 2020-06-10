В Госдуме поддержали массовые облавы на пьяных водителей

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Депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков поддержал разработку в России новой системы тестирования водителей на алкогольное опьянение, которая позволит проводить массовые облавы на пьяных водителей.

О пользе от таких мероприятий он рассказал в интервью радио Sputnik.

Новый метод тестирования на трезвость за рулем проходит проверку в Общественной палате России. По данным ГИБДД, речь идет не об алкотестере, а о методе поиска паров этанола в воздухе на большом расстоянии. Использование этого метода позволит проверять не одного водителя за раз, а сразу целый ряд автомобилистов. Такой подход значительно повысит эффективность выявления пьяных за рулем, рассказал депутат Вячеслав Лысаков.

"Водитель, который принял алкоголь и сел за руль рассчитывает, что где-то огородами доедет до дома. Если он будет знать, что на любой улице могут остановить не одного водителя, а 20, 30 или даже 50 автомобилей и сразу быстро скринингом проверить, тогда такое ожидание массовой проверки может предотвратить употребление алкоголя людьми. Даже, если одного человека мы спасем, то этот один спасенный может быть вашим или моим ребенком, другом или близким человеком. Сейчас это оправдано", - рассказал депутат.

Новый метод предполагает быструю проверку большинства водителей и отправку на дополнительную экспертизу тех, кто вызвал подозрение. Такая массовость теста на алкоголь поможет не только в борьбе с пьяными ДТП, но и с коррупцией, считает депутат Вячеслав Лысаков.

"Это гарантирует от реализации нашей привычки решить вопрос на месте, когда в салоне патрульного автомобиля договариваются, передают денежные купюры и едут в состоянии опьянения дальше, фактически являясь потенциальными убийцами. Это станет невозможным, поскольку много будет зевак и водителей самих группа большая. В такой ситуации не договоришься. Во всяком случае, такая вероятность становится минимальной", - заявил депутат в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/