В Каневском районе после личного приема, проведенного прокурором Краснодарского края, восстановлены социальные права гражданина

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Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на личном приеме принял обращение жителя Каневского района о нарушении социальных прав.

В ходе проверки установлено, что заявитель в период прохождения воинской службы награжден нагрудным знаком «Отличник Советской армии», что подтверждается записью в его военном билете.

В то же время при обращении в учреждение социальной защиты с целью присвоения звания «Ветеран труда» заявителем запрошены документы, подтверждающие награждение его указанным знаком отличия. Однако получить их ему самостоятельно не удалось.

По результатам проверки прокурор Каневского района в интересах гражданина предъявил в суд заявление об установлении юридического факта награждения нагрудным знаком «Отличник Советской Армии».

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/