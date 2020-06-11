В Каневском районе после личного приема, проведенного прокурором Краснодарского края, восстановлены социальные права гражданина
Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на личном приеме принял обращение жителя Каневского района о нарушении социальных прав.
В ходе проверки установлено, что заявитель в период прохождения воинской службы награжден нагрудным знаком «Отличник Советской армии», что подтверждается записью в его военном билете.
В то же время при обращении в учреждение социальной защиты с целью присвоения звания «Ветеран труда» заявителем запрошены документы, подтверждающие награждение его указанным знаком отличия. Однако получить их ему самостоятельно не удалось.
По результатам проверки прокурор Каневского района в интересах гражданина предъявил в суд заявление об установлении юридического факта награждения нагрудным знаком «Отличник Советской Армии».
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/