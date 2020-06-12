Кудрин счел недостаточной господдержку россиян на фоне кризиса

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Он полагает, что стоило бы организовать более широкую выдачу денег.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел недостаточными государственные меры поддержки граждан во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Кудрин полагает, что стоило бы организовать более широкую выдачу денег гражданам в ближайшие три-четыре месяца, а потом вернуться к традиционным методам поддержки. «Но все равно делать их более простыми, применять дистанционные способы подтверждения данных», — сказал он.

Глава Счетной палаты также отметил, что наиболее эффективна адресная помощь, однако в период кризиса подобные меры трудно выполнить.

Более широкой, по мнению Кудрина, могла бы быть и поддержка малого и среднего бизнеса. На неё экономист предложил дополнительно выделить 2–3 триллиона рублей.

Чиновник уверен, что помощь нужна не только тем компаниям, которые оказались в списке наиболее пострадавших. По мнению Кудрина, если доходы предприятия упали на 30 процентов, то оно в любом случае должно рассчитывать на поддержку государства.

Напомним, 8 июня президент Владимир Путин подписал закон о неотложных мерах в связи с пандемией коронавируса. В документе перечислены меры поддержки граждан, бизнеса и НКО.

Источник: Московский Комсомолец