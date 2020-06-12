Кудрин счел недостаточной господдержку россиян на фоне кризиса
Он полагает, что стоило бы организовать более широкую выдачу денег.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел недостаточными государственные меры поддержки граждан во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Кудрин полагает, что стоило бы организовать более широкую выдачу денег гражданам в ближайшие три-четыре месяца, а потом вернуться к традиционным методам поддержки. «Но все равно делать их более простыми, применять дистанционные способы подтверждения данных», — сказал он.
Глава Счетной палаты также отметил, что наиболее эффективна адресная помощь, однако в период кризиса подобные меры трудно выполнить.
Более широкой, по мнению Кудрина, могла бы быть и поддержка малого и среднего бизнеса. На неё экономист предложил дополнительно выделить 2–3 триллиона рублей.
Чиновник уверен, что помощь нужна не только тем компаниям, которые оказались в списке наиболее пострадавших. По мнению Кудрина, если доходы предприятия упали на 30 процентов, то оно в любом случае должно рассчитывать на поддержку государства.
Напомним, 8 июня президент Владимир Путин подписал закон о неотложных мерах в связи с пандемией коронавируса. В документе перечислены меры поддержки граждан, бизнеса и НКО.
Источник: Московский Комсомолец