Экономисты рассказали, какие последствия пандемии коронавируса ждут россиян

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Прогнозы неутешительны.

Из-за пандемии коронавируса доходы россиян сильно упадут, а правительственные меры поддержки не смогут их компенсировать. Средний класс продолжит сокращаться, а число бедных, напротив, станет еще больше, считают опрошенные «Медузой» экономисты.По словам ректора Российской экономической школы Рубена Ениколопова, падение реальных доходов граждан будет «значительным», что приведет к падению потребительского спроса. Люди столкнутся с безденежьем, поэтому «никто ничего не будет покупать».

«Это печально, потому что потом отразится на более медленном выходе из кризиса», - рассказал Ениколопов изданию.

На фоне общего падения национальной экономики вырастет доля бедных слоев населения, которые в кризис оказались более уязвимыми. В стране обострится проблема неравенства. Меры поддержки бизнеса и населения, которые были приняты правительством, Ениколопов назвал «неадекватными по объему». Фактически, они отсутствуют. ВВП упадет в лучшем случае на 6-7%, а в случае второй волны коронавируса падение может составить до 10%.

В свою очередь, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан отметил, что средний класс в стране «сжимался и будет сжиматься». Такая тенденция после пандемии будет наблюдаться и в Европе, и в Азии, и в США. Число безработных может увеличиться до 6-7 млн человек, но вряд ли больше в силу специфики отечественного рынка труда.

«У нас людей не увольняют, им просто понижают зарплату», - пояснил Аузан.

По его словам, россиян ждет «непростая жизнь» в ближайший год с лишним. Кризис, с которым столкнулась Россия, стал шоком, некоторые отрасли понесли катастрофические потери. Сфера услуг, например, по словам экономиста, «убита практически полностью». Восстановление экономики будет зависеть о того, удастся ли ей выжить, и сможет ли правительство в этом ей помочь. Россияне вернутся к «докоронавирусному» уровню жизни, скорее всего, к 2022 году, предположил президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев.

Источник: Московский Комсомолец