Власти задумались об отказе от июльского повышения тарифов ЖКХ

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Эксперты оценили возможность введения моратория на подорожание коммунальных услуг.

Правительство рассматривает возможность отказа от традиционной июльской индексации тарифов ЖКХ. Об этом косвенно свидетельствует заявление главы Минстроя Владимира Якушева, который, комментируя такую возможность, предупредил: если инициатива будет поддержана, отрасли грозит серьезное недофинансирование. По состоянию на март этого года объем задолженности за «коммуналку» уже достиг 1,03 трлн рублей. Заместитель министра Максим Егоров отмечает, что только по воде и теплу выпадающие доходы могут дойти до 300 млрд рублей в случае реализации задумки. Эксперты рассказали, решится ли правительство на такой шаг и что будет с тарифами в следующем месяце.

«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — заявил Якушев, добавив, что в таком случае отрасль ждет коллапс. По подсчетам экспертов, из-за снижения собираемости платежей, отрасль за три месяца с начала пандемии не досчитается 70-80 млрд рублей. Еще более жуткую перспективу обрисовал заместитель Якушева Максим Егоров. «Если будет принято решение отложить июльскую индексацию тарифов - а такая инициатива есть, только по воде и теплу выпадающие доходы могут дойти до 300 млрд рублей», - сказал замминистра и добавил: «Я думаю, наша отрасль это не выдержит».

Но есть проблемы отрасли и есть проблемы людей – плательщиков за коммунальные услуги, напоминают опрошенные «МК» эксперты. Отмена индексации – логичный шаг в концепции поддержки населения в связи с пандемией, считает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его мнению, рост итогового чека в платежках по ЖКХ только увеличит недовольство граждан, что крайне невыгодно для действующей власти в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ.

Между тем, общий долг за услуги ЖКХ составляет порядка триллиона рублей, а долги физических лиц — более 700 млрд. «Поднимать вопрос о каком-либо возврате этих долгов нет смысла раньше 2021 года, поскольку неизвестно, какой процент должников потерял работу, полностью или частично лишился дохода, — говорит аналитик. — Отмена индексации не даст таких убытков для поставщиков услуг, которые они не смогут компенсировать несколько позже».

Кричевский убежден: если падение доходов населения превысит порог в 15%, то любая индексация коммунальных тарифов может стать критичной для граждан.

Такие инициативы озвучивают народу уже более 10 лет, а воз и ныне там, отметил в разговоре с «МК» аналитик ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. «Стоимость коммунальных услуг ежегодно растет в России на 3-4%. Прозрачности на рынке ЖКХ очень давно не хватает. И дело не в инфляции, которая подстёгивает цены. Десятки публичных национальных компаний, торгующих на бирже, поставляют услуги в области тепла и электроэнергии жителям домов и бизнесу. С какой стати цены на их услуги могут заморозиться или пойти вниз? С рыночной точки зрения это нонсенс», — полагает он.

Сергей Минко, гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии», со своей стороны считает, что в этом году, с учетом сложившейся ситуации в сфере платежей, а также с учетом падения стоимости энергоносителей, возможность заморозки тарифов ЖКХ вполне реальна. «В следующем году, в случае улучшения ситуации в экономике, можно продолжить индексацию тарифов», — говорит эксперт.

Директор АНО Организация народного контроля Наталья Чернышева также надеется, что предложение об отмене ежегодного роста тарифов с 1 июля 2020 года будет поддержано, и на повышение наложат мораторий. По ее словам, в нынешних условиях любое повышение не поможет увеличить платежи, а сыграет обратную роль. «Людям и так тяжело платить, и сейчас как раз наступают самые сложные месяцы, когда у многих кончаются сбережения, прежней работы нет, а новую найти пока не удалось. И в той ситуации, когда временно до 1 января 2021 года отменены штрафы и отключения коммунальных услуг за неуплату, многие решат не платить за ЖКХ, в надежде, что за полгода их положение улучшится», — рассуждает она.

Эксперты подчеркивают, что в настоящее время нельзя достоверно оценить, насколько оправдано вообще повышение коммунальных тарифов, поскольку до сих пор не был осуществлен их полный аудит. Пока это повышение следует только за уровнем инфляции. А аудит тарифов и себестоимости коммунальных услуг мог бы выявить процент ценовых накруток по отрасли, которые, по предварительным оценкам, давно пора снижать.

«Отмена индексации тарифов нанесет отрасли гораздо меньший ущерб, чем рост неплатежей за стороны граждан. Если абсолютно оправданная мера по отмене индексации тарифов не будет принята, то задолженность может вырасти еще примерно на 20% от существующего уровня, что не будет покрыто четырехпроцентным ростом тарифов», — подытожила Чернышева.

Источник: Московский Комсомолец