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В целях Вашего информирования, сообщаем, что Лидер Санкт-Петербургского регионального отделения Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский сделал заявление о незаконности решения №82 от 03 июня 2020 года, принятое депутатами соседнего Муниципального образования «Смольнинское».

«Эти депутаты идут против Владимира Путина, что недопустимо. Мы многое им прощали, но уже наступил такой момент, что дальнейшее нахождение их у власти ставит под угрозу конституционную целостность России» — сообщил Вадим Войтановский.

В ближайшее время, Вадим Войтановский обратиться с заявлением в полицию о взятии под стражу и привлечении к уголовной ответственности за экстремизм всех депутатов, которые выступили инициаторами данного заявления против Путина.

Также планируется подача жалобы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссии об изъятии тиража газеты МО «Смольнинское», так как там размещены агитационные материалы о необходимости голосовать против поправок в Конституцию, которые не оплачены из средств соответствующего избирательного фонда, а оплачены из средств местного бюджета.

Инициатива Вадима Войтановского получила одобрение Местного отделения партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, которая его полностью поддерживает. Также принято обращение в поддержку Главы МО Смольнинское Григория Ранкова, который работает во враждебном к нему окружении яблочников и навальнистов, которые фактически издеваются над своим Главой МО.

«Григорий Ранков — это очень хороший и грамотный руководитель. К сожалению, так получилось, что он оказался под ударом. Но это вина всей партийной организации Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, а не самого Григория Ранкова. Уверен, что в следующем созыве Григорий Ранков соберет и проведет свою команду единомышленников и станет полноправным Главой МО. Поэтому я буду выступать за роспуск существующего созыва депутатов МО Смольнинское» — сказал Вадим Войтановский.

Источник: Пресс-служба Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская