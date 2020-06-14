Пособия и выплаты будут назначаться без предоставления справок

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Необходимую информацию госорганы будут получать друг от друга.

Гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Сделать получение социальной помощи простым и доступным – задача, которую Правительству поставил Президент.

Ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идёт в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 1 ноября 2016 года №2326-р.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.