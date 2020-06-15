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В Геленджике день России отметили велозаездом

Ярким велопробегом отметили День России волонтеры курорта и молодежные активисты.

Поздравить друг друга с праздником и зарядиться положительными эмоциями собрались порядка 50 человек. Самому юному участнику 12 лет.

С Центра города до улицы Крымской и обратно до Лермонтовского бульвара – таков маршрут велозаезда.

«С удовольствием откликнулись на призыв поучаствовать в велозаезде, - говорят волонтеры, - это первая массовая акция с момента послабления карантинных мер. Ура! Настроение отличное! Только позитив! С праздником!»

С флагами на спине, по велодорожке, вдоль набережной, велосипедисты преодолели расстояние в 5 км, заряжая своим задором и даря праздничное настроение всем жителям и гостям курорта.

Источник: https://gelendzhik.org/

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Категория: Новости / Общество

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