Владимир Жириновский предложил увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

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Надо постепенно поднимать минимальную оплату труда, чтобы экономика более динамично развивалась по всем направлениям, рассказал в интервью радио Sputnik лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, для начала надо увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей и затем довести до 70-100 тысяч рублей.

"Увеличение МРОТ имеет только пользу, поскольку людям легче будет сводить концы с концами, все эти деньги они понесут в магазин. Когда большую зарплату получают высокооплачиваемые граждане, они не тратят ее всю, а часть откладывают, это замораживается. Если начать повышение снизу, мы простимулируем людей, чтобы они обязательно потратили деньги в торговых сетях. Товары будут продаваться быстрее, налоги будут идти в доходную часть бюджета, транспорт будет загружен, цепочка заработает. У нас самая низкая минимальная зарплата. Сейчас 12 тысяч рублей, давайте сделаем 15-20-25 и до 30 тысяч доведем, чтобы люди знали перспективу. Условно что у них есть тысяча рублей в день, что они не будут голодные, сходят в кино и у них будет возможность рассчитаться за услуги. Люди будут получать больше и больше, надо довести средний уровень зарплат до 70-100 тысяч рублей, чтобы выйти на европейский уровень зарплат. Мы можем это сделать, у нас есть деньги, люди и рабочие места", – считает Владимир Жириновский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/