В Орловской области найдены останки 115 героев Великой Отечественной войны

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Волонтеры Межрегионального поискового объединения «Костер» при поддержке Благотворительного фонда «Новотранс – 5П» завершили первый этап «Вахты памяти – 2020».

». В рамках программы активисты проводили поисковые работы на территории Орловской области в местах интенсивных боев времен Великой Отечественной войны. По итогам «Вахты памяти» и других разведывательно-поисковых выездов поисковикам удалось обнаружить останки 115 воинов и фрагменты ИЛ-2. В настоящее время устанавливается номер самолета и личности экипажа, также на экспертизе находятся найденные подписные вещи бойцов.

По словам командира МПО «Костер» Николая Красикова, в ходе поисковых работ было вскрыто более 200 метров траншей первой линии обороны, десятки одиночных позиций, воронок и блиндажей. Общее грунтоизмещение составило более 350м3.

«Одна из важных задач фонда – восстановление имен солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, поэтому, со своей стороны, мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку поисковому движению. Разведывательные работы продолжаются несмотря на непростые условия, а это значит, что в ближайшее время истории откроются новые имена героев, отдавших свои жизни, защищая Родину», - говорит председатель фонда «Новотранс – 5П» Константин Давыдов.

Наряду с разведывательно-полевыми выходами активисты МПО «Костер» в настоящее время благоустраивают «Кривцовский мемориал» в Болховском районе Орловской области. К 50-летию со дня открытия памятника, которое состоится в сентябре 2020 года, поисковики планируют провести первый этап восстановительных работ – убрать и облагородить территорию, изготовить и установить пьедесталы и памятные плиты и провести косметический ремонт обелисков.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой поисковики работают малыми группами, соблюдают санитарно-гигиенические правила и социальную дистанцию.

«Вахта памяти» и «Бери шинель, пошли домой» - программы благотворительного фонда «Новотранс – 5П», направленные на поддержку поисковых объединений и отрядов и оказание помощи в проведении раскопок и идентификации останков воинов, поиске родственников солдат, организации торжественных мероприятий по возвращению и захоронению героев на Родине, а также содействие в сохранении и увековечивании исторической памяти героев Великой Отечественной войны по всей России.

Источник: «Новотранс-5П»