Компенсация после пандемии: новогодние каникулы могут урезать

/Общество/

В Совете Федерации появилась инициатива сократить количество выходных после Нового года.

С помощью этой меры планируется восполнить нерабочие дни в период пандемии. Профсоюзы выступили против.Автор инициативы – глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. В подготовленном им законопроекте предлагается в следующем году установить период новогодних каникул с 1 по 3 января и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января. По словам парламентария, количество нерабочих дней в этом году возросло на 20%. При этом работодатели были обязаны полностью выплачивать зарплату работникам, которые удаленно, частично или вовсе не выполняли свои трудовые функции. Нерабочие дни не считаются отпускным периодом, а потому сотрудникам нельзя отказывать в очередном оплачиваемом отпуске. В некоторых регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации некоторые предприятия и организации до сих пор не вернулись к обычному режиму работы, отметил сенатор.

В интервью радио Sputnik идею сократить отдых поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Я об этом постоянно говорю последних лет десять. Сократить надо так: во второй половине 31 декабря уходить с работы. В ночь на первое число встретить праздник, на следующий день выспаться, а 2-го дружными рядами и с песнями открыть новый трудовой год. А какой смысл отдыхать до 8, 9 или 10 числа? Получается дополнительный отпуск. Пока мы сидим и ничего не делаем, вся экономика в мире работает», - отметил Онищенко.

Проект закона направлен на отзыв в Минтруд. По замыслу его автора, норма будет действовать только в 2021 году. Профсоюзы выступили против этой инициативы. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаковзаявил, что предлагаемая мера нарушает права работников и не компенсирует три месяца простоя экономики.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/