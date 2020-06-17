Откладывание денег поможет стать богаче

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Внедрение привычки откладывать деньги поможет человеку стать более успешным и богатым, рассказал в интервью радио Sputnik психолог, бизнес-тренер, основатель "Академии моделирования будущего" Андрей Антонов. По его словам, это, прежде всего, тренировка самодисциплины и контроля над своими желаниями.

Более состоятельные россияне сначала откладывают деньги и только потом тратят. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, возрастает. При этом грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% процентов граждан. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. По данным экспертов, 39% россиян сначала тратят деньги и откладывают то, что остается, а 43% граждан тратят все, что зарабатывают.

"Успешные богатые люди действительно имеют привычку откладывать деньги. Это финансовая привычка, так называемая ментальная программа: получил деньги, отложи. Так формируется принцип накопления. В большинстве случаев эта привычка идет из поколения в поколение, то есть родители передают основной набор привычек. Но иногда привычки встраиваются. Неважно, сколько ты зарабатываешь, нужно откладывать 10% как неприкосновенный запас для своего будущего, для повышения благосостояния", – сказал Андрей Антонов.

Чтобы внедрить привычку, надо поверить в то, чего у вас пока нет. Поэтому у людей не хватает терпения, они теряют интерес, не получив быстрых результатов.

"У большинства людей не хватает терпения и упорства, чтобы перепрограммировать свое подсознание и встроить новую привычку. Не хватает самодисциплины, терпения и понимания. Так заведено, что более бедные люди не задумываются о будущем, им важно здесь и сейчас получить наслаждение, потратить деньги. А когда они спохватываются, деньги заканчиваются, потому что отсутствует навык планирования. Но бедного человека можно сделать несколько богаче и успешнее, если набраться терпения и внедрить привычку откладывать", – сказал бизнес-тренер.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/