В Новороссийске полицейские провели круглый стол в он-лайн формате

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Правоохранители и общественники в прямом эфире организовали консультации для учащихся Государственного морского университета имени Адмирала Ф.Ф. Ушакова.

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в Новороссийске состоялся дистанционный круглый стол для курсантов Государственного морского университета имени Адмирала Ф.Ф. Ушакова, учащихся Транспортного колледжа и Навигацкой школы при Университете. В мероприятии приняли участие начальник отдела по делам несовершеннолетних, сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Новороссийску, представитель Новороссийского наркологического диспансера, руководство учебного заведения.

Модератором круглого стола выступил проректор по воспитательной работе Университета Сергей Панченко. Трансляция велась из собственной студии учебного заведения, а также в прямом эфире в социальных сетях. В прямом эфире полицейские рассказали слушателям о мерах личной безопасности для предотвращения детского травматизма в летний период, о профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в их отношении, а также безусловных преимуществах здорового образа жизни. Отдельно общественники рассмотрели вопрос о недопущении распространения экстремистской и террористической идеологии среди молодежи и необходимости соблюдения мер безопасности в интернет- пространстве. Сотрудники полиции дали практические рекомендации молодым людям как уберечь себя от различных противоправных деяний во всемирной информационной сети.

Аудитория прямого эфира составила свыше четырех тысяч человек. Полицейские и общественники ответили на все вопросы, интересующие учащихся и курсантов. Молодежь активно включилась в беседу посредством мессенджеров, ребята делились мнениями и впечатлениями о дистанционной встрече.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/