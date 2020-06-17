Не послушал увещеваний: священник захватил монастырь на Урале

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Запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов) взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Территорию обители охраняют казаки. Произошедшим заинтересовались в ФСБ и полиции.

Священник отстранил от управления настоятельницу монастыря и вернулся к служению, игнорируя запрет местного архиерея. Епархия объявила действия отца Сергия незаконными. При этом монастырь продолжают посещать верующие. Остается там и большинство монахинь. В интервью радио Sputnik протодиакон, профессор богословия, философ, проповедник и миссионер Андрей Кураев прокомментировал возникший конфликт.

«По церковным канонам такие люди как Серий Романов не имеют право быть священниками. Он осужденный убийца, отсидевший срок. Такой человек в случае покаяния может быть только монахом. И всю жизнь где-то в глуши плакать и каяться. Но не служить священником и уж тем более никого ничему не учить. Рукоположение в сан этого человека было огромной ошибкой», - сказал Андрей Кураев.

По сообщениям СМИ, в монастырь прибыли сотрудники ФСБ и полиции. При этом в обитель продолжают съезжаться десятки паломников, поддерживающих священника. 14 июня он записал видеообращение к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, в котором заявил, что самостоятельно монастырь не покинет. На следующий день епархиальный суд Екатеринбургской епархии рассмотрел вопрос о поведении священника и предложил ему одуматься.

В 1985 году тогда еще носивший имя Николай Романов был привлечен к уголовной ответственности за хищение государственного имущества и ДТП, которое привело к гибели пассажира. Был осужден на 4 года. В процессе по этому делу сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами. По совокупности его осудили на 13 лет.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/