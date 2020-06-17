Пилот назвал принципы безопасного авиаперелета

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Для безопасного авиаперелета в текущей обстановке нужны маски, градусники и свежий воздух. Командир Boeing 767 Игорь Дельдюжов поделился с радио Sputnik секретами безопасного полета.

Все больше стран открывают границы после карантина и восстанавливают авиационное сообщение. Самолеты за рубеж скоро начнут летать и из России, при этом будут соблюдаться меры предосторожности, которые сейчас действуют на внутренних рейсах.

Командир воздушного судна Игорь Дельдюжов рассказал, что правила поведения установленные на борту самолета для профилактики заражения коронавирусом, такие же как на земле, за исключением, пожалуй, санитарной дистанции в 1,5 метра.

"Поддерживать расстояние в полтора метра в самолете — это нереально. Загрузка будет 20 с копейками процентов. Стоимость билета рассчитывается на загрузку минимум 70 процентов. До 70% — это убыточные рейсы. Вот использование маски — это строго обязательно. Еще измерение температуры в аэропорту проводится. В полете все время в маске надо быть", - рассказал пилот.

Во время полета пассажиры также ограничены в перемещении. Им нельзя ходить по салону самолета, исключение составляет поход в туалет. Хотя и там есть ограничения. Стюарды должны следить, чтобы перед уборной не собиралась очередь.

Самым же безопасным местом в самолете является кресло пассажира, уверен Игорь Дельдюжов.

"Система кондиционирования сделана так, что чистый воздух, который забирают снаружи самолета, дует сверху вниз. Получается, что воздух, выдыхаемый тобой, не попадает на пассажира, который впереди сидит. Он как бы прижимается к полу и остается там, внизу, на ворсистой поверхности покрытия. По моей логике, все остается на полу", - рассказал пилот в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/