/Общество/

Зачем создаются фейковые сайты для голосования?

В интернете появились копии сайта для голосования по поправкам в Конституцию. Кто и зачем их создает, рассказал в интервью радио Sputnik президент консорциума "Инфорус" Андрей Масалович.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. В преддверии голосования был запущен информационный сайт 2020og.ru. Вместе с эти в интернете появилось несколько сайтов с похожими адресами и частными, а не государственными владельцами. На это обратили внимание в "Коммерсанте" и предположили, что это сайты мошенников.

С такой оценкой согласился и Андрей Масалович. По его мнению, пока эти сайты безобидны, но ближе к голосованию они покажут истинную цель.  

"Те сайты, которые уже есть, они выглядят безобидно. Хакеры умнеют и изначально делают пустую страницу с некой безобидной рекламой голосования. Когда до выборов останется совсем немного, на этих сайтах либо появится фейковая информация, либо там появятся формы для заполнения. И тогда там будут воровать персональные данные, либо там появится какое-нибудь участие в розыгрыше. Если человеку кажется, что он вот-вот выиграет, то из него легко выманить и данные карты под предлогом, чтобы перевести выигрыш", - рассказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 86 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

«Байкал-Сервис» расширяет присутствие в Московском регионе

«Без фиги в кармане»?

В отношении 39-летнего жителя Краснодара, размещавшего «ВКонтакте» информационные материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности, возбуждено уголовное дело.

Президентская библиотека к 110-летию Александра Твардовского

История Великой Отечественной войны в фильмах Президентской библиотеки