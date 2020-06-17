Зачем создаются фейковые сайты для голосования?

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В интернете появились копии сайта для голосования по поправкам в Конституцию. Кто и зачем их создает, рассказал в интервью радио Sputnik президент консорциума "Инфорус" Андрей Масалович.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. В преддверии голосования был запущен информационный сайт 2020og.ru. Вместе с эти в интернете появилось несколько сайтов с похожими адресами и частными, а не государственными владельцами. На это обратили внимание в "Коммерсанте" и предположили, что это сайты мошенников.

С такой оценкой согласился и Андрей Масалович. По его мнению, пока эти сайты безобидны, но ближе к голосованию они покажут истинную цель.

"Те сайты, которые уже есть, они выглядят безобидно. Хакеры умнеют и изначально делают пустую страницу с некой безобидной рекламой голосования. Когда до выборов останется совсем немного, на этих сайтах либо появится фейковая информация, либо там появятся формы для заполнения. И тогда там будут воровать персональные данные, либо там появится какое-нибудь участие в розыгрыше. Если человеку кажется, что он вот-вот выиграет, то из него легко выманить и данные карты под предлогом, чтобы перевести выигрыш", - рассказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/