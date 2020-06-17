Тёплый пол, терморегуляторы и друга электротехническая продукция на Electrotorg.ru

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Чтобы электрические приборы функционировали корректно, нужно грамотно подобрать сопутствующие компоненты – элементы электротехнических систем.

Если комплекс составлен правильно, это гарантирует стабильную работу, долгий срок службы, отсутствие проблем с оборудованием.

Electrotorg.ru предлагает электротехническую продукцию, необходимую для обустройства любого вида зданий и помещений, будь то жилые дома, офисные центры, административные учреждения, промышленные объекты. Изделия, представленные в каталоге, обеспечивают нормальную работу коммуникаций и систем. Все товары сертифицированы и соответствуют нормам безопасности.

Тёплый пол бренда REXANT

Тёплый пол – это отопительная система, которая не требует наличия привычных радиаторов, батарей и прочего. Преимущества такого способа обогрева – экономия пространства в помещении и равномерное распределение тепла.

Бывает 2 типа тёплых полов: электрические и водяные. В жилых многоквартирных домах чаще всего используют первый вариант, поскольку техника, работающая от сети, позволяет регулировать температуру по усмотрению пользователя и полностью исключает вероятность затопления нижних этажей в случае аварии.

Нагревательные маты серии Classic торговой марки REXANT изготовлены из тонкого двужильного греющего кабеля. Поверхностная мощность выделения тепла 150 Вт/м2. Они обеспечивают комфортный подогрев помещений с напольным покрытием из керамической, гранитной плитки и другого похожего по свойствам материала.

Конструкция мата выглядит следующим образом: нагревательный кабель толщиной 4,8 мм закреплён на сетчатом основании с определённым расстоянием между витками, при этом каждый пласт площадью 0,5 м? представляет собой гибкое полотно.

Тонкие маты устанавливаются в стяжку из цемента и песка в 10–20 мм до поверхности или непосредственно в слой плиточного клея. Такой монтаж позволяет не превышать запланированную высоту пола, а сетчатая основа занимает прочную позицию среди остальных строительных материалов.

Беспроводные дверные звонки

Ещё несколько десятков лет назад дверной звонок представлял собой простейший прибор, в котором основную роль играл металлический молоточек, бьющий по колоколу.

С развитием технологий конструкция неоднократно претерпевала изменения: появлялись модификации электромеханического, а позже и электронного типа. Беспроводной вариант – это самое удобное решение на сегодняшний день, которое имеет следующие плюсы:

простой и быстрый монтаж;

эстетичный внешний вид;

отсутствие дополнительных проводов;

нет необходимости сверлить отверстия под кабель;

множество дополнительных функций (зависит от модели).

Беспроводной дверной звонок RX-2 REXANT используется в квартирах, загородных домах, промышленных объектах, складах и т. д. Ещё одно преимущество – для его монтажа не нужно подключение к электросети, установка производится всего за 2 минуты – справится даже новичок.

Дальность действия 100 м. Этого более чем достаточно, чтобы настроить систему оповещения на больших придомовых территориях, где входные ворота располагаются на достаточном расстоянии от основной постройки.

Пользователям на выбор предлагается 36 встроенных мелодий. А кнопка вызова имеет герметичную обработку, препятствующую проникновению влаги. Модуль можно разместить на улице и не опасаться за его поломку из-за воздействия негативных внешних факторов – дождя, снега, пыли.

Стабилизаторы напряжения REXANT

Стабилизаторы напряжения необходимы всем, кто хочет защитить дорогостоящую бытовую технику от перепадов напряжения в электросети, существенно сокращающих срок её службы.

Мало кто задумывался, почему производители устанавливают гарантийный срок на новые приборы от 1 до 3 лет. Компании, занимающиеся выпуском электротехники, учитывают износ, возникающий из-за колебаний в сети подачи тока. Периодические отклонения от номинального напряжения в 10% уменьшают срок использования устройств в 2 раза.

Стабилизатор напряжения служит для того, чтобы гасить вспышки сверхтоков. В основе его конструкции лежат несколько трансформаторов, которые оптимизируют параметры нагрузки, прежде чем она попадёт через провод в целевой электроприбор.

Бренд REXANT выпускает 2 вида регуляторов напряжения, представленных в каталоге на сайте: напольные и настенные (подвесные). Первая группа характеризуется более компактными размерами, и усложнённым монтажом: для размещения коробки нужно сверлить отверстия под крепёж. Второй тип – это мощные устройства с широким диапазоном входного напряжения и высокой скоростью реакции.

Выбирая стабилизатор, стоит руководствоваться суммарной мощностью имеющихся дома электроприборов. Консультанты магазина с удовольствием помогут определить подходящий вариант.

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