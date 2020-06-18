В Белореченском районе полицейские доказали вину местного жителя в размещении недостоверной информации

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В одной из социальных сетей сотрудники полиции выявили не соответствующую действительности информацию о том, что врачи скорой медицинской помощи районной больницы якобы предлагают местным жителям за денежное вознаграждение указывать причиной смерти родственников коронавирус. Также в публикации сообщались ложные сведения о количестве подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на территории района.

При проведении проверки полицейские установили, что распространяемые 43-летним местным жителем данные создают угрозу общественной безопасности.

Белореченский районный суд, рассмотрев собранные правоохранителями доказательства, признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Злоупотребление свободой массовой информации» и назначил ему наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa