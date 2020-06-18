Депутаты работают в регионе

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Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы в рамках региональной недели провёл очередной приём граждан по скайпу. Вопросов накопилось много и все они касаются различных сфер жизнедеятельности.

Так, например, жительница города Краснодара Елена Дробязина обозначила одну из наболевших тем для города Краснодара, а именно отсутствие развитой спортивной и детской инфраструктуры в отдельных районах столицы Кубани.

Пришла жаркая пора и дети разных возрастов традиционно очень много времени проводят на улице. Несмотря на сложные времена и существующие ограничения в связи с пандемией, жизнь людей потихоньку приходит в нормальный и привычный образ. А жителям целого микрорайона Калинино, который входит в Прикубанский внутригородской округ, гулять с детками просто негде. Есть одна площадка, которая запущена и для деток младшего возраста совсем непригодна. Дети с родителями вынуждены гулять вдоль дорог, что небезопасно, либо добираться в другие районы, где площадки построены и содержатся должным образом.

Владимир Синяговский сразу же отреагировал на просьбу, связался с депутатами различных уровней, за кем данная территория закреплена. Общими усилиями данный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Для его решения также направлены ряд сопроводительных писем депутата в адрес администрации города Краснодара, а также городской думы.